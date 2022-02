Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg sinken leicht

Im Landkreis Landsberg sinkt am Sonntag der Wert der registrierten Corona-Infektionen. Weniger als 3000 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg ist mit einem Wert knapp über 2000 immer noch relativ hoch. Nach einem Rekordwert von 2193 am Freitag, sind die Zahlen nun den zweiten Tag in Folge gesunken. Das Landratsamt Landsberg vermeldet am Sonntag eine Inzidenz von 2011,3. Am Samstag lag der Wert bei 2046. Innerhalb von 24 Stunden wurden zuletzt 83 Infektionen bestätigt. In Quarantäne befinden sich aktuell 2973 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, außerdem 239 enge Kontaktpersonen.

Im Landkreis Weilheim-Schongau herrscht derzeit ebenfalls ein hohes Infektionsgeschehen. Dort gab das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2156 an. (lt)

