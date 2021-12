Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg sinken weiter

Über die Feiertage gibt es im Kreis Landsberg nur wenige Neuinfektionen. Auch im Klinikum gibt es Veränderungen.

Im Landkreis Landsberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) von Montag auf Dienstag erneut gesunken. Auch im Klinikum in Landsberg gibt es rückläufige Zahlen bei den Corona-Patienten.

Das Robert-Koch-Institut meldet im Landkreis für Dienstag sieben Neuinfektionen. Damit sinkt der Inzidenzwert von 148,7 am Montag auf 144,6 am Dienstag. Laut Landratsamt befinden sich aktuell 820 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 269 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Seit Beginn der Pandemie haben sich 9318 Personen infiziert, 8385 gelten mittlerweile als genesen.

Im Klinikum in Landsberg werden aktuell zwölf Corona-Patienten behandelt. Davon acht auf der Allgemeinstation und vier auf der Intensivstation, teilt das Landratsamt mit. Vor knapp einer Woche wurden in Landsberg noch 19 Covid-19-Patienten behandelt.

Über die Feiertage wird weniger getestet

Der sinkende Inzidenzwert gibt derzeit allerdings nur begrenzt Auskunft über das tatsächliche Infektionsgeschehen. Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist laut Robert-Koch-Institut zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage ergeben könnten.

