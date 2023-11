Die Erweiterung des Lechtalbads in Kaufering ist vom Tisch

Bei den Beratungen über Landsbergs Kreishaushalt werden Sparmaßnahmen diskutiert. Der Schuldenstand des Landkreises wird in den kommenden Jahren massiv steigen.

Im Landkreis Landsberg schlagen in den kommenden Jahren mehrere Millionenprojekte zu Buche, was die ersten Beratungen rund um den Haushalt für das Jahr 2024 geprägt hat. Bis dato nicht beschlossene, "freiwillige" Vorhaben müssen aus Sicht der Kreisrätinnen und Kreisräte hinten angestellt werden und so ist eine Erweiterung des Lechtalbads in Kaufering erst einmal vom Tisch. Neuigkeiten gibt es auch zum geplanten Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld.

Endgültig verabschiedet werden soll der Etat erst Anfang Februar - und damit nicht wie sonst üblich vor Weihnachten. Darüber informierte in Abwesenheit von Landrat Thomas Eichinger ( CSU) sein Stellvertreter Markus Wasserle ( SPD) in einer gemeinsamen Sitzung des Kreisausschusses und des Finanzausschusses. Es werde dementsprechend drei statt zwei Beratungstermine geben. "Das nimmt etwas Druck raus und wir können intensiv beraten", sagte Wasserle. Laut Kreiskämmerer Thomas Markthaler ist der Hintergrund ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer regelt. Dieser wurde zwar Anfang November beschlossen, es ist aber die Zustimmung des Bundesrats erforderlich. Dementsprechend ist die Umlagekraft des Landkreises Landsberg (197 Millionen Euro), die über dem bayerischen Durchschnitt liegt, vorläufig zu betrachten.

Die Kreisverwaltung möchte die Kreisumlage deutlich anheben

Markthaler präsentierte in der Sitzung weitere Eckdaten zum Haushalt und der Finanzplanung für die kommenden Jahre. So schließt der Ergebnishaushalt in dem ersten Entwurf mit einem Jahresergebnis von Minus 9,3 Millionen Euro und kann lediglich durch Rücklagen aus den Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt soll im Jahr 2024 am meisten Geld in die Generalsanierung der Beruflichen Schulen (13,4 Millionen Euro) und in den Ausbau des Ammersee-Gymnasiums in Dießen (10,3 Millionen Euro) gesteckt werden.

Für Diskussionen dürfte bei den kommenden Beratungen die Kreisumlage sorgen, die Stadt, Märkte und Gemeinden an den Landkreis zahlen. Im vorliegenden Entwurf wurde mit einem Hebesatz von 56 Prozent gerechnet, was einem Anstieg um vier Punkte bedeutet. Um einen nicht-defizitären Ergebnishaushalt zu erreichen, wäre laut Sitzungsvorlage ein Hebesatz von 60,7 Prozent notwendig. Ein Prozent Kreisumlage entspricht einem Betrag in Höhe von knapp zwei Millionen Euro. Bei den Beratungen für den Haushalt 2023 stand zunächst ein Hebesatz von 57 Punkten im Raum. Letztlich wurde dieser auf 52 Punkte gedrückt.

"Freiwillige Leistungen" kommen auf den Prüfstand

Um den Anstieg im Zaum zu halten, müssen Projekte überdacht werden. Unmittelbar vor den Haushaltsberatungen wurden in einer Sitzung des Kreisausschusses die Erweiterungspläne für das Lechtalbad in Kaufering (vorerst) ad acta gelegt. Wegen des hohen Besucheraufkommens platzt das Bad aus allen Nähten. Das Gremium kippte damit einen Empfehlungsbeschluss des Bäderausschusses. Der Kreis-Wirtschaftsförderer Bernhard Lachner sieht insbesondere im Süden des Gebäudes Potenzial für zusätzliche Hallen mit einem 25-Meter-Schwimmerbecken, einem Kursbecken sowie Umkleiden und Duschen.

Im kommenden Jahr wären für die Planungen 200.000 Euro fällig geworden, die Gesamtkosten dürften sich aber auf 20 bis 25 Millionen Euro belaufen, so der stellvertretende Landrat Wasserle. "Es ist eine freiwillige Leistung, die wir so zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten können." Christoph Jell (UBV) und Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) sprachen sich ebenfalls gegen das Projekt aus und verwiesen auf die vielen anderen Investitionen. Wilhelm Böhm (CSU) nannte den Zeitpunkt für die Erweiterungspläne unglücklich. "Es ist nicht so akut und das Bad wird einige Jahre in dem Zustand erhaltbar sein."

Neubau des Landratsamts: Kreistag entscheidet über weitere Beauftragung

Finanziell erheblich belasten wird den Landkreis in den kommenden Jahren der Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld im Landsberger Osten. Bisher sind rund sechs Millionen Euro angefallen oder aufgrund von Vergaben gebunden. Aus einem Stopp der Maßnahme nach der Genehmigungsplanung wäre grundsätzlich keine Schadenersatzforderung der Planer möglich, heißt es in der Sitzungsvorlage. Lediglich für kleinere Planungsaufträge könnte ein Schadensersatz in Höhe von etwa 50.000 Euro fällig werden.

Eine Darlegung dieser Folgekosten hatte die SPD-Fraktion in einem Antrag gefordert, den deren Vorsitzender Thomas Salzberger vorstellte. Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs überzeuge zwar nach wie vor architektonisch und bezüglich seiner Nutzungsmöglichkeiten. Allerdings befürchtet die Fraktion, dass das Vorhaben in seiner geplanten Form wegen der Preisentwicklung im Bausektor eine Grenze von 100 Millionen Euro überschreiten könnte. Der Forderung der SPD, dass nach Vorliegen der Kostenberechnung der Kreistag über die weitere Beauftragung entscheidet, wurde zugestimmt (7:5 Stimmen).

Laut der Finanzplanung sind angesichts der Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren hohe Summen für Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Schuldenstand des Landkreises könnte bis 2027 auf 255 Millionen Euro anwachsen.