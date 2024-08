Die finanziellen Nöte der Kommunen und des Landkreises Landsberg

In den Gemeinden und im Landsberger Kreistag sind viele Ideen und Wünsche vorhanden, was realisiert werden könnte, und auch aus der Bürgerschaft gibt es reichlich Vorschläge und in Teilen auch eine Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite steht die Frage, was man sich leisten kann und will. Christian Bolz, Bürgermeister von Weil und Sprecher der Bürgermeister im Landkreis, beklagt, dass die Gemeinden unterfinanziert seien. Andere Amtskollegen fühlen sich von der Politik in Berlin und in München im Stich gelassen. Unmut herrscht in vielen Gemeinden auch über die aus Sicht der Ratsmitglieder zu hohe Kreisumlage. Doch wo drückt die Kommunen der Schuh und wie schlecht stehen sie im Landkreis Landsberg finanziell wirklich da? Unsere Redaktion gibt einen Überblick.

