Die Hirschvogel Stiftung spendet 50.000 Euro für die Flüchtlingsarbeit

Der Kreis Landsberg bekommt von der Frank Hirschvogel Stiftung erneut einen großzügigen Scheck. Die Integration Geflüchteter soll gefördert werden.

Der Landkreis Landsberg darf sich über eine äußerst großzügige Spende freuen: Walter Pischel, Vorstand der Frank Hirschvogel Stiftung, übergab am Mittwoch einen Scheck über 50.000 Euro an Landrat Thomas Eichinger ( CSU). Das Geld soll für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit verwendet werden.

Bereits im vergangenen Jahr übergab die Frank Hirschvogel Stiftung, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2007 für die Förderung von jungen Menschen im Bereich Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Forschung einsetzt, einen symbolischen Scheck über 50.000 Euro. Damit wurde die Integration Geflüchteter aus der Ukraine unterstützt. Das Kuratorium sei sich schnell einig gewesen, eine solche Aktion erneut durchführen zu wollen, sagte Stiftungsvorstand Walter Pischel bei dem Pressetermin. "Wir möchten der Allgemeinheit etwas zurückgeben." Dieses Mal sollte sich die Spende jedoch nicht nur auf Ukrainerinnen und Ukrainer beschränken. "Es gibt genügend Menschen aus anderen Ländern, die auch Bedarf haben", so Pischel. Das hätten insbesondere Gespräche mit den Schulen in der Region gezeigt.

Kinder von Geflüchteten lernen das Schwimmen und Radfahren

Walter Pischel lobte, dass die Stiftung bei der vorherigen Spende sehr stark in die Verwendung der Mittel eingebunden worden sei. Susanne Taryne, Integrationsbeauftragte des Landkreises, blickte in diesem Zusammenhang auf einige Erfolge, die durch die Mittel erzielt werden konnten. 33 Kinder und Jugendliche hätten demnach das Fahrradfahren erlernt und 75 Menschen die deutsche Sprache. Durch Berufsorientierungstage fanden laut Taryne zwei Personen einen Ausbildungsplatz, drei weitere bekamen eine Stelle angeboten und fünf machten ein Praktikum. 49 Kinder hätten außerdem das Schwimmen gelernt. Insbesondere für jene von ihnen, die in der Nähe des Ammersees lebten, sei das eine "sehr wichtige Sache", so Taryne.

Landrat Thomas Eichinger freute sich, dass die Frank Hirschvogel Stiftung zum wiederholten Mal Mittel für die Flüchtlingsarbeit zur Verfügung stellt und bezeichnete deren Handeln als "vorbildhaft". Angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels könnten auch die Unternehmen profitieren, wenn die Geflüchteten entsprechend qualifiziert würden. Das Potenzial dürfe nicht liegengelassen werden. Für den Landkreis Landsberg gebe es aktuell große Hürden zu bewältigen, so Eichinger, manche der Geflüchteten seien beispielsweise bei ihrer Ankunft nicht alphabetisiert. Auch zu dem aktuell schwelenden Streit über die Flüchtlingskosten äußerte sich der Landrat: Der Bund mache zwar die Rahmenbedingungen, ziehe sich aber sehr aus der Verantwortung.

Der Landkreis ist auf der Suche nach Flächen für Containeranlagen

Im Landkreis Landsberg sind aktuell 1380 Ukrainerinnen und Ukrainer gemeldet, 599 von ihnen sind in den dezentralen Unterkünften des Landkreises untergebracht. Darüber hinaus gibt es 1205 sonstige Asylbewerber, von denen 1165 dezentral untergekommen sind. Seit Oktober vergangenen Jahres kamen 13 Busse mit insgesamt 629 Flüchtlingen im Landkreis Landsberg an, dazu gab es 85 Direktzuweisungen von der Regierung von Oberbayern.

Mit dem Fliegerhorst befinde sich der Landkreis zwar in einer glücklichen Lage, sagte Eichinger, dennoch sei die Wohnungsnot groß. Der Landkreis Landsberg werde die Kommunen erneut darum bitten, mögliche Aufstellplätze für Containeranlagen zu nennen. Die Nutzung von Turnhallen für die Unterbringung Geflüchteter sieht Landrat Eichinger kritisch. "Wir kommen aus den öffentlichen Gebäuden nicht mehr raus, wenn wir die jetzt belegen."