Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

So steht es im neuen Kita-Jahr um die Kinderbetreuung im Kreis Landsberg

Plus Im Landkreis Landsberg sind die Einrichtungen voll belegt. Der Personalmangel stellt die Träger vor große Herausforderungen und unliebsame Maßnahmen. Mehrere Kommunen arbeiten daran, die Kapazitäten aufzustocken.

Von Christian Mühlhause und Vanessa Polednia

Im evangelischen Kinderhaus Paul und Paulinchen in Kaufering hört man die spielenden Kinder auch am anderen Ende des Hörers – „und das sind noch nicht alle“, betont Leiterin Thea Untch. Viele Kinder starten erst kommende Woche ins neue Betreuungsjahr. Im Landkreis Landsberg ist die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz groß und kann nicht immer erfüllt werden. Ein Knackpunkt dabei ist auch die Gewinnung von Personal, die sich schwierig gestaltet und in der Marktgemeinde Dießen beispielsweise dazu führt, dass es eine Gruppe im neuen Kindergartenjahr nicht mehr geben wird. Unsere Redaktion hat in den Kommunen zur aktuellen Situation nachgefragt.

