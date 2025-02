Die Landkreis-Gymnasien informieren zum Übertritt

Der Übertritt aus der Grundschule an weiterführende Schulen steht an und so laden die drei staatlichen Gymnasien im Landkreis Landsberg in den nächsten Wochen zu Informationsabenden ein. Bei den Veranstaltungen stellen sich die Schulen mit ihren besonderen Profilen vor und eröffnen Eltern und ihren Kindern die Möglichkeit, den Schulbetrieb kennenzulernen und das Schulgebäude zu besichtigen.

Die Informationsabende finden an folgenden Terminen statt: Dominikus-Zimmermann-Gymnasium Landsberg: Donnerstag, 13. März, 18 Uhr (Eltern), Montag, 17. März, 16 Uhr (Kinder); Ignaz-Kögler-Gymnasium Landsberg: Donnerstag, 20. März, 19 Uhr (Eltern und Kinder); Ammersee-Gymnasium Dießen: Mittwoch, 2. April, 17.30 Uhr (Eltern und Kinder). Die Informationsabende am Ignaz-Kögler-Gymnasium und am Ammersee-Gymnasium richten sich mit differenziertem Programm an Eltern und Kinder, der Informationsabend am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium wendet sich primär an Eltern und bietet ab 18 Uhr ein „offenes Schulhaus“ zum Kennenlernen, bevor um 19 Uhr die zentrale Informationsveranstaltung beginnt. Das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium lädt zudem interessierte Kinder mit ihren Eltern am Montag, 17. März, ab 16 Uhr zu einem eigenen Informationsnachmittag mit Schulhausrallye ein.

Wichtige Informationen zum Übertritt: Schülerinnen und Schüler, die von der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule an das Gymnasium übertreten wollen, können sich von Montag, 5. Mai, bis Mittwoch, 7. Mai, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr an der Schule ihrer Wahl anmelden. Der Probeunterricht findet statt von Dienstag, 13. Mai, bis Donnerstag, 15. Mai, jeweils von 8 bis gegen 11.30 Uhr. Der Probeunterricht für die Aufnahme an allen drei Gymnasien wird in diesem Schuljahr am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium durchgeführt.

Was gilt für Schülerinnen und Schüler der Realschulen und Mittelschulen?

Schülerinnen und Schüler der Realschulen und Mittelschulen, die an das Gymnasium übertreten wollen und die im Halbjahreszeugnis die Voraussetzungen in den Fächern Mathematik und Deutsch erfüllen, geben am gewünschten Gymnasium zu den oben genannten Anmeldeterminen eine Voranmeldung ab. Die endgültige Anmeldung erfolgt dann in den ersten drei Tagen der Sommerferien, also von Freitag, 1. August, bis Dienstag, 5. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Schülerinnen und Schüler, die den geforderten Notendurchschnitt in den Fächern Mathematik und Deutsch im Halbjahreszeugnis nicht erreicht haben, jedoch diesen im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 5 erreichen, können sich ohne Voranmeldung ebenfalls in den ersten drei Ferientagen der Sommerferien mit dem Original des Jahreszeugnisses an einem Gymnasium anmelden.

Alle drei Gymnasien bieten die sprachliche sowie die naturwissenschaftlich-technologische Ausbildungsrichtung an. Am Ignaz-Kögler-Gymnasium kann darüber hinaus auch der musische Ausbildungszweig gewählt werden. An allen drei Gymnasien ist Englisch erste Fremdsprache, als zweite Fremdsprache werden Latein und Französisch angeboten, am musischen Ausbildungszweig ist Latein als zweite Fremdsprache festgelegt.

Weitere Informationen über die drei staatlichen Gymnasien im Landkreis finden sich im Internet unter www.dzg-landsberg.de, www.ikg-landsberg.de sowie www.amseegym.de. (AZ)