Die Landsberger Schreiner stellen ihre Gesellenstücke aus

Plus Bei ihren Gesellenstücken geben Schreiner am Ende ihrer Ausbildung ihr Bestes. Die Unikate zeigen Trends beim Wohnen und bei den Holzarten auf.

Im Allgemeinen beklagt das Handwerk einen Mangel an Nachwuchs, die Ausbildung zum Schreiner ist jedoch gut nachgefragt. Schreiner ist ein kreativer Beruf, Holz liegt im Trend und Fähigkeiten zu erwerben, um selbst etwas Schönes und Praktisches herstellen zu können, ist bei den Schulabgängern beliebter geworden.

„Die Ausbildung zum Schreiner ist nachgefragt. Es gibt mehr Anfragen als Ausbildungsplätze. Ein Grund dafür ist aber auch, dass Betriebe aufhören“, sagt Kai Junge von der Schreinerei Junges Team aus Türkheim, der bei der Gesellenstückausstellung der Landsberger Schreinerinnung in den Beruflichen Schulen am letzten Wochenende anwesend war. „Heuer war ein guter Jahrgang“, freut er sich und erklärt den Besuchern Details der zur Schau gestellten Möbel. Auffällig viele dunkle Hölzer wurden dafür verwendet. „Dunkle Hölzer wie Nussbaum oder geräucherte Eiche sind wieder im Kommen“, sagt Junge. Einige Sideboards sind zu sehen, Nachtkästchen, Schreibtische, ein Sekretär, Barschrank, Medienmöbel, eine Haustür und vieles mehr.