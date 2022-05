Polizei kündigt umfangreiche Verkehrskontrollen in der Region Landsberg an

Auftakt für den Kontrollmonat Mai: Die Polizei führt in ganz Oberbayern verstärkt Verkehrskontrollen durch.

Verkehrsteilnehmer müssen in den nächsten Wochen in ganz Oberbayern und somit auch im Landkreis Landsberg und der Region verstärkt mit Verkehrskontrollen rechnen. Mit dem Start des bundesweiten Aktionstages am Donnerstag, 5. Mai, werden mehrere Polizeipräsidien unter Federführung des bayerischen Innenministeriums einen verschärften Blick auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Zuständigkeitsbereich richten und diese bei Schwerpunktkontrollen umfangreich zum Thema informieren. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Ziel der Verkehrsaktion sei es, im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „ Bayern mobil – sicher ans Ziel“ eine dauerhafte Reduzierung von Unfällen, die unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung bzw. Übermüdung verursacht werden, auf Bayerns Straßen zu erreichen. So ereigneten sich beispielsweise im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dem der Landkreis Landsberg zählt, im vergangenen Jahr allein 86 Verkehrsunfälle, deren Unfallursache auf Übermüdung zurückzuführen war, sechs davon endeten tödlich.

Der vorangekündigte Kontrolltag findet in der Zeit vom 5. Mai, 4 Uhr, bis Freitag, 6. Mai, 4 Uhr, statt und soll gleichzeitig den Startschuss für den Kontrollmonat Mai bilden. (lt)

