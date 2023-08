Tipps der Redaktion: Sieben schöne Biergärten zwischen Ammersee und Lech

Von Lisa Gilz - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Die Auswahl an Biergärten im Landkreis Landsberg ist groß. Wo soll es also hingehen für Bier, Brotzeit und andere Schmankerl? Wir haben sieben Empfehlungen gesammelt.

Bei gutem Wetter, nach einem Ausflug an den See oder einer Tour mit dem Fahrrad, gehört die Einkehr in einen Biergarten dazu. Aber nicht immer muss es der Stammplatz unter den Kastanienbäumen sein. Im Landkreis Landsberg könnte man jeden Tag in einen anderen Biergarten gehen und es würde wohl dauern, bis sich der Ort doppelt. So kann man die Ferien nutzen, um mal eine neue Adresse auszuprobieren. Ein paar Vorschläge von unseren Redakteuren und Redakteurinnen:

Der Holzhausener Biergarten lockt viele Besucher an, die mit Fahrrädern, bei einem Spaziergang oder auch mit dem Auto vorbeikommen. Foto: Bodo Heisterkamp (Archiv)

Holzhauser Brauerei Biergarten in Holzhausen-Igling

Der Holzhauser Brauerei Biergarten überzeugt nicht nur mit einem Sortiment aus eigenem Bier, aber auch einer Auswahl aus deftigen Brotzeiten, über Flammkuchen und Klassikern „Krustenbraten mit Dunkelbiersoße“. Ganz traditionell, wie es auch früher in Biergärten schon üblich war, dürfen Gäste auch ihre eigene Brotzeit mitbringen, wenn sie nur etwas trinken wollen. Für Kleinkinder bietet der Biergarten einen Spielbereich. Ein großer öffentlicher Spielplatz ist ebenfalls in der Nähe. Gelegentlich treten abends auch Live-Bands auf.

