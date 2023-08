Die Staatsregierung äußert sich zum Ausbau der S4

Plus Zwischen Geltendorf und Pasing sollen künftig mehr Züge und S-Bahnen fahren können. Ein Abschnitt ist bislang noch ein Nadelöhr. So soll es jetzt weitergehen.

Die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) aus Kaufering setzt sich seit Jahren für den viergleisigen Ausbau der S4 zwischen Eichenau und Pasing ein. Jetzt hat sich auf ihre Anfrage hin die Staatsregierung schriftlich zu dem Projekt geäußert. Über die Antwort können sich Zugpendler aus der Region freuen. Geplant werde die Erweiterung der S-Bahn-Linie bis Fürstenfeldbruck.

„Endlich geht die Staatsregierung ihr schon 20-jähriges Vorhaben richtig an: Aufgrund des beharrlichen Drucks von Zivilgesellschaft und Grünen ist nun die Voraussetzung für einen zukunftsfähigen öffentlichen Nahverkehr der kompletten westlichen Metropolregion mit den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Landsberg gegeben“, teilt Gabriele Triebel mit. Ein viergleisiger Ausbau der S-Bahn ermögliche neben einer Takterhöhung vorrangig die zuverlässigere Einhaltung des Fahrplans.