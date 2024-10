Die Stillen Helden stehen dieses Mal in der ersten Reihe

aus Ramsach bereichert das Kinderhaus „Villa Kunterbunt“ in Schöffelding als Lesepatin und mit ihrer wertvollen Unterstützung. Mit ihrer Herzlichkeit und Fröhlichkeit gelinge es ihr, den Kindern einen sicheren und harmonischen Rahmen zu bieten. Durch sie lernen sie einen natürlichen Umgang mit körperlicher Beeinträchtigung, so Thomas Eichinger. Sie lebe den Kindern vor, dass Einschränkungen kein Hindernis für ein erfülltes Leben und aktives Miteinander sind.

aus Obermeitingen zwei Familien ausgezeichnet, die sich gemeinsam vielfältig engagieren. „Das hatten wir so auch noch nicht“, sagte Landrat Eichinger. Irmgard und Florian Riedmiller sowie Brigitte und Bernhard Jahn wurden für ihre jahrzehntelange Vereinsarbeit (Gesangsverein und Theaterverein) und ihr kulturelles Engagement in der Kirchengemeinde sowie ihren Einsatz in der Flüchtlingshilfe ausgezeichnet. „Man sieht die tief verwurzelte Verbindung zu ihrem Heimatort und das macht sie zu einer wertvollen Stütze der Gemeinde Obermeitingen.“

Sie engagiert sich seit Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit, unter anderem bei der Wasserwacht Kaufering, im Vorstand des Kreisjugendrings Landsberg, bei den Lechrain-Volleys und in der Sanitätsstaffel der Malteser in Kaufering. In all ihren Tätigkeiten ist

Isabel Wildner

dafür bekannt, Kindern und Jugendlichen durch ihre ruhige, kreative und motivierende Art wertvolle Erlebnisse zu schaffen. Sie setze sich aktiv für die Förderung junger Menschen ein und lebe ihren Schützlingen vor, wie man Verantwortung übernimmt und zugleich mit Spaß und Entspannung an Aufgaben herangeht.