Landkreis Landsberg

13:00 Uhr

Wohnen, Fliegerhorst, Straßenbau: Das beschäftigt die Bürger in Penzing

In der Bürgerversammlung wurde der Wunsch nach erweiterten Öffnungszeiten des Penzinger Rathauses geäußert.

Plus Das Interesse an der diesjährigen Bürgerversammlung in Penzing ist groß. Auf der Tagesordnung stehen Dauerthemen und einige Anfragen.

Von Romi Löbhard

Im vergangenen Jahr saßen nur ein paar Penzinger etwas verloren und sicher fröstelnd im Saal des Gasthofs Frank, heuer war der Raum zur Bürgerversammlung so gut gefüllt, dass die Luft schnell zum Schneiden war. Bürgermeister Peter Hammer informierte zunächst aus der Gemeinderatsarbeit, berichtete über laufende und zukünftige Projekte.

