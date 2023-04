Die VR-Bank führt eine Bankkarte aus Holz ein und möchte mehr Mitglieder

Plus Die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg zieht trotz der Krisen eine positive Bilanz. Wie der Vorstand die Mitgliederzahl nach oben schrauben möchte.

Eigentlich, sagt Thomas Vogl, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, befänden sich die Banken schon seit 2008 durchgehend in Krisensituationen. Er verweist auf den Krieg in der Ukraine und die Inflation, die Corona-Pandemie sowie die schon einige Jahre zurückliegende Finanzkrise. Und dennoch ziehen er und sein Vorstandskollege Konrad Hallhuber im Gespräch mit unserer Redaktion eine positive Jahresbilanz.

Die Bilanzsumme liegt bei mehr als drei Milliarden Euro, die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg hat etwa 26.600 Mitglieder und rund 89.000 Kundinnen und Kunden. Die stabilen Zahlen führt Thomas Vogl auch auf das Geschäftsmodell zurück. "Der genossenschaftliche Bereich ist immer zuverlässig am Markt", sagt er. "Wir möchten ein stabiler Faktor in der Finanzwelt sein."