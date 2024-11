„Die Wahl von Donald Trump wird die Unsicherheit im globalen Automobilmarkt weiter verstärken“

Nur wenige Stunden nachdem bekannt gegeben wurde, dass Donald Trump ab 2025 für vier Jahre wieder als Präsident an der Spitze der Vereinigten Staaten stehen würde, gab die IHK Bayern eine Pressemitteilung heraus: „Trump-Sieg bedeutet noch mehr Gegenwind.“ Mehr als die Hälfte der bayerischen Unternehmen würde demnach mit dem republikanischen Präsidenten schlechtere Wirtschaftsbeziehungen erwarten. Das liegt unter anderem an dem angekündigten Generalzoll von 20 Prozent. Auch für Unternehmen in der Region sind die USA ein wichtiges Exportland. Die Firmen Hirschvogel als auch Rational sind besorgt.

