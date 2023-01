Landkreis Landsberg

18:15 Uhr

Diese Frau ist den heimatlosen Hauskatzen im Kreis Landsberg auf der Spur

Plus Der Landkreis hat an vielen Orten ein Katzen-Problem. Denn die verwilderten Katzen vermehren sich unkontrolliert. Eine Frau geht daher mit Lebendfallen auf die Suche.

Von Vanessa Polednia

Ein Feldweg in einem Waldgebiet bei Utting. Andrea Wagner parkt ihr Auto vor einem Stadel. Dort wartet schon ein Mann auf sie. Die Tierschützerin aus Finning begrüßt den Stadelbesitzer freundlich. Sein Name als auch der genaue Ort des Stadels sollen nicht genannt bleiben. Wagner möchte nämlich die vielen herumwuselnden Katzen schützen, für die sich die zwei Tierfreunde an diesen Ort immer wieder begeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

