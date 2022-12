Diese Gerichtsprozesse sorgten 2022 im Kreis Landsberg für Aufsehen

Plus Lange Haftstrafen, menschliche Schicksale und filmreife Auseinandersetzungen: Menschen aus dem Landkreis Landsberg vor Gericht.

Racheakt mit Teppichmesser, sexueller Missbrauch im Sportverein und filmreife Verfolgungsjagden: Der Landkreis Landsberg mag ländlich geprägt sein, aber auch in der Region finden schockierende Verbrechen statt. Ein Rückblick auf das Jahr 2022.