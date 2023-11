Drei Unfallfluchten mit Sachschaden

Zweimal in Landsberg und einmal in Denklingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag gegen 19:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer befuhr den linken Fahrstreifen, als ein bislang unbekannten Fahrzeugführer plötzlich vor dem Geschädigten einscherte, sodass dieser stark abbremsen und ausweichen musste. Der 22-Jährige verlor laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Leitplanke, an seinem Fahrzeug und der Leitschutzplanke entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 19:45 Uhr parkte ein bis dato unbekannter Audi-Fahrer mit seinem Pkw rückwärts aus und touchierte dabei einen geparkten Pkw. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro, die Fahrertüre und der Kotflügel wurden verkratzt. Der Audi-Fahrer entfernt sich, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen, ebenfalls unerlaubt vom Unfallort.

Und in den frühen Morgenstunden des Sonntags gegen 6.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße LL 8, bei Denklingen ein Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau befuhr die Kreisstraße von Epfach in Richtung Reichling, als ihr an einer Steigung ein Pkw entgegenkam. Aus nicht geklärten Gründen, kam es zum Kontakt der beiden Außenspiegel. Die 22-jährige Fahrerin hielt an und verständigte die Polizei, während der andere Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Außenspiegel der 22-jährigen Verkehrsteilnehmerin entstand ein Schaden von rund 500 Euro. In allen drei Fällen werden Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)