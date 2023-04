Landkreis Landsberg

06:00 Uhr

Eglinger ärgert sich über Bankautomaten: Lässt die Digitalisierung des Geldes Ältere zurück?

Plus Immer mehr Menschen machen Online-Banking, anstatt an den Beratungstresen einer Bank zu treten. Filialen schließen und zurück bleibt Frust bei denjenigen, die auf eine Bank angewiesen sind.

Von Lisa Gilz

Dass Bankfilialen in den ländlichen Regionen immer häufiger schließen, ist ein Prozess, der sich in den letzten Jahren durch die Digitalisierung der Bankkonten und der Bezahlarten rapide verschnellert hat. Während es in Deutschland 2010 noch über 40.000 Bankstellen gab, waren es 2015 gerade nur noch 36.000, fünf Jahre später rund 25.700 und 2021 nur noch 23.231. Manchmal werden die Geschäfte durch Zweigstellen mit Bankautomaten und Überweisungsterminal ersetzt, manchmal bleibt lediglich ein Bankautomat, der im besten Fall beides kann.

Reparatur des Eglinger Automaten dauerte drei Tage

So war das auch vor etwa zwei Jahren in Egling mit der Sparkasse. In der Filiale wurde das Personal zurückgebaut und in den Räumlichkeiten blieben ein Geldautomat und ein Überweisungsterminal. Technik, die nicht unfehlbar ist. Immer wieder treten Probleme bei den Geräten auf und das führt zu Ärger derjenigen, die auf diese letzten analogen Möglichkeiten des Bankings angewiesen sind. Einer Umfrage des Statistikinstituts Statista zufolge ist der Großteil der Online-Banking-Nutzer zwischen 16 und 49 Jahre alt. Aber nur jeder und jede Dritte im Alter über 65 Jahren geht an den Rechner, um seine Finanzen zu ordnen.

