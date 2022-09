Glööckler-Kirchenfenster made in Scheuring

Plus Glasmalerin Katrin Engel-Meyer aus Scheuring setzt den Entwurf des Stardesigners Harald Glööckler für ein Kirchenfenster im südbadischen Rümmingen um.

Es war weder ihr Wunsch noch hatte sich die Glasmalerin Katrin Engel-Meyer aus Scheuring darauf beworben, dennoch war sie bei der Umsetzung mit Leib und Seele dabei. Die Rede ist von der Gestaltung eines Glööckler-Fensters für die evangelische Pfarrkirche Sankt Jakobus in Rümmingen. Den dynamisch gestalteten Entwurf des bekannten Designers Harald Glööckler hat die Scheuringerin in mundgeblasenes, farbiges Glas umgesetzt.