Ein Kulturtag für Familien aus dem Landkreis Landsberg

Anfang Juni wird rund um den Klettergarten in Utting einiges geboten. Neben Klettern auch Musik, Malen und eine Schatzsuche.

Klettern auf der "Wilden Gretel", wilder Funk, Soul, Beat und Jazz live auf der Bühne, Malen für Kinder und Theater. Zu einem ersten großen Familienkulturtag lädt der Landkreis Landsberg am Samstag, 8. Juni, Familien mit Kindern auf das Gelände des Klettergartens in Utting ein.

Ursprünglich war der erste Familienkulturtag für 2020 geplant. Damals fiel er wegen der Corona-Pandemie aus. Auch der Ersatztermin im Jahr 2021 musste pandemiebedingt abge­sagt werden. 2022 wurde im Rahmen der Kreiskulturtage ein großes Sehnsuchtsfest in Schondorf ver­anstaltet. Der Familienkulturtag steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Thomas Eichinger, der sie auch eröffnen wird.

Am Familienkulturtag können Kinder von sechs bis 14 Jahren in Begleitung von zertifizierten Trainern im Uttinger Hochseilgarten klettern. Für die Jüngsten wird unter anderem Clownerie, ein Bauchladentheater sowie Schatzsuche mit der Dießener Künstlerin Nuë Ammann geboten. Es spielen Trommler um Martin Englmeier, die Musikgruppe Tromposaund, die Comedians Mark 'n‘ Simon, die Musikerin Monika Drasch, die fürs Derblecken am Nockherberg bekannte Band Café Unterzucker, die Ammersee-Diseuse Siso Hagen begleitet von Matthias Preißinger, die Blechblüten von der Musikschule Dießen sowie der Jazzmusiker Michael Lutzeier am Saxofon.

Besucher dürfen auch Brotzeit und Picknickdecken mitbringen

Die Uttinger Malerin Angelika Böhm-Silberhorn wird das bunte Treiben mit dem Pinsel auf ihren Leinwänden festhalten. Der Maler Klaus Strahlendorff wird mit Kindern mit farbigen Tuschen auf Aquarellpapier malen. Das Landsberger „Hochformat-Duo“ wird auf Stelzen durch das Gelände wandeln und die zauberhaften Fahnen der Dießener Textilkünstlerin Nani Weixler werden über der Veranstaltung schweben. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Die Besucher können auch ihre eigene Brotzeit und auch Picknick­decken mitbringen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre erhalten am Eingang einen Gutschein für die Essens- und Getränkestände.

Der Zugang zum Veranstaltungsgelände ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Zum Klettern bitte unbedingt festes Schuhwerk mitbringen. Das Angebot gilt ausschließlich für Familien aus dem Landkreis. Kinder dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern, Tanten und Onkels mit von der Partie sein. Sollte das Wetter nicht mitspielen, muss die Veranstaltung ersatzlos ausfallen.

Landkreisfamilien können sich ab 2. Mai über das Anmeldeformular (PDF) auf der Webseite des Landkreises für den Familienkulturtag anmelden. Der Familienkulturtag findet am Samstag, 8. Juni, von 11 bis 18 Uhr statt, Einlass ist ab 10.30 Uhr. (AZ)