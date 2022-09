Landkreis Landsberg

05:58 Uhr

Ein Transallpilot erlebt wegen des Olympia-Attentats eine Odyssee

Plus Ein Penzinger Transall-Pilot sitzt wegen des Olympia-Attentats auf Israels Delegation tagelang in Afrika fest. Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Einsatz.

Von Dominik Stenzel

Während der olympischen Spiele 1972 in München kam es zu einem brutalen Überfall palästinensischer Terroristen auf die israelische Delegation. Insgesamt starben am 5. und 6. September 17 Menschen – elf Israelis, fünf Angreifer und ein Polizist. Die Ereignisse lösten weltweit Entsetzen aus. Arabische Staaten untersagten westlichen Militärmaschinen die Überfluggenehmigung, weshalb für den in Penzing stationierten Transall-Piloten Adolf Klugkist ein Einsatz in Afrika zur Odyssee wurde. Im LT erinnert er sich an die aufgeladene Stimmung in Benghasi, einen unvergesslichen Schnorchelausflug im Jemen und die komplizierte Planung des Heimflugs nach Landsberg.

