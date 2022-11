Ein wollig-warmes Fest auf dem Weldener Lamahof

Plus Jürgen und Anja Leiner vom Weldener Hof bieten mit ihren Lamas im Fuchstal Wanderungen und Erlebnisse an. Ende November wollen sie den zahlreichen Besuchern danken.

Er ist ruhig, vielleicht sogar ein bisschen schüchtern. Hat braune, lange Haare und dunkle Augen. Er ist jung, sportlich. Die Rede ist von Schlappi – ein Lama. Diesen Namen hat er offensichtlich seinem Schlappohr zu verdanken. Und gemeinsam mit Asterix, Emil, Buddy, Campino, Naxos, Tyrone, Li, Flecki und Uwe lebt Schlappi auf dem Hof der Familie Leiner.