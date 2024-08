Einbrecher schlagen auf Baustellen in Landsberg und Hurlach zu

Einbrecher haben am Wochenende auf zwei Baustellen in Landsberg und Hurlach zugeschlagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Taten.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden auf einer großen Gewerbebaustelle in der Franz-Kollmann-Straße 17 in Landsberg Baustellencontainer aufgebrochen. Dabei wurde laut Polizei eine hohe Anzahl an hochwertigen Werkzeugmaschinen entwendet. Der Beuteschaden ist noch nicht näher eingrenzbar, dürfte sich aber im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich befinden. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 5000 Euro.

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen wurde in ein Kieswerk in der Kolonie Hurlach eingebrochen. Der oder die Täter hebelten dazu das Zugangstor gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zum Gelände, teilt die Polizei mit. Dort brachen sie Büro- und Lagercontainer auf und durchsuchten sie. Aus einem der Container wurden mehrere Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von etwa 4000 Euro entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf über 4000 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)