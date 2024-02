Einbrecher schlagen in Landsberg und Kaufering zu

Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten. Die Unbekannten erbeuten Bargeld und richten Sachschaden an.

Drei Einbrüche in Kaufering und Landsberg beschäftigen die Polizei. Die Taten ereigneten sich jeweils am Wochenende, wobei die Täter Bargeld entwendeten und Sachschaden anrichteten. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt.

Wie die Polizei meldet, wurde am Wochenende in eine Straßenbaufirma sowie in eine Arztpraxis in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering eingebrochen. In die Straßenbaufirma drangen der oder die Täter über ein aufgehebeltes Bürofenster ein und durchsuchten Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zudem wurden einige Werkzeugmaschinen zum Abtransport bereitgestellt, verblieben jedoch im Gebäude. Dies deutet laut Polizei darauf hin, dass der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden.

Die Arztpraxis betraten der oder die Täter über eine aufgehebelte Terrassentür. Auch dort wurden einige Schränke und Schubladen durchwühlt und Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet. An beiden Tatorten entstand jeweils etwa 1000 Euro Sachschaden.

In einer Landsberger Firma werden Türen aufgebrochen und Büroräume durchsucht

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde auch in ein Firmengebäude in der Reaumurstraße im Landsberger Industriegebiet „Frauenwald“ eingebrochen. Der oder die Täter drangen über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude ein. Dort brachen sie diverse weitere Türen auf und durchsuchten die Büroräume. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde dabei nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 9500 Euro.

Laut Polizei wird ein Zusammenhang der Taten in Kaufering und Landsberg geprüft. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

