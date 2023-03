Eine neue Art der Autorität an den Schulen im Kreis Landsberg?

Immer mehr Kinder sind psychisch auffällig. Stefanie Maier von der Lebenshilfe Landsberg wirbt im Inklusionsbeirat für das Konzept der "Neuen Autorität" an Schulen.

Eine Projektschule, in der eine neue Art der Autorität etabliert wird: Das wünscht sich Stefanie Maier von der Lebenshilfe Landsberg aus ihrer langjährigen Erfahrung als Bereichsleiterin für Individual- und Schulbegleitung. Im Inklusionsbeirat des Landkreises stellte sie ihre Überlegungen vor.

Zum einen gibt es laut Maier immer mehr Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten, zum anderen leidet einer Studie zufolge mittlerweile jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten - auch infolge der Pandemie-Maßnahmen. Zudem hätten Lehrerinnen und Lehrer die höchste Quote im Burn-out. Auf der Suche nach Konzepten, die die Situation entspannen, stieß Maier auf das Konzept der neuen Autorität nach dem israelischen Psychologen Haim Omer.

Statt auf Macht und Gehorsam wird dabei auf das Mitwirken aller Beteiligen gesetzt, also zum Beispiel auch der Schulpsychologinnen und der Jugendsozialarbeiter an Schulen. Bei einem herausfordernden Verhalten wird nicht spontan und emotional reagiert, sondern „das Eisen geschmiedet, wenn es kalt ist“, zitiert die Bereichsleiterin Haim Omer. Das bedeutet, dass dem Kind zwar sofort rückgemeldet wird, dass sein Verhalten nicht in Ordnung ist. Doch dann wird erst zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit dem Kind besprochen, wie es dieses Verhalten wiedergutmachen und künftig vermeiden kann. Das wird auch vor der Klasse thematisiert. „Es geht um Präsenz, darum, die Kinder mit ins Boot zu holen und ein Unterstützersystem zu schaffen“, so Stefanie Maier. Zu Letzterem gehörten auch die Eltern des Kindes.

Lebenshilfe-Bereichsleiterin Stefanie Maier sprach im Inklusionsbeirat. Foto: Daniela Hollrotter

Konflikte sollen im Klassenzimmer gelöst werden

Wichtig sei, den Kindern klarzumachen, dass sie willkommen sind. Konflikte würden so auch da gelöst, wo sie auftreten - im Klassenzimmer. Durch das Helfersystem stünden die Lehrer nicht mehr alleine in ihrem Bemühen, das Kind zu entwickeln, und könnten ihren Spaß an Schule und Unterrichten wiederfinden. Für sie wünscht sich Stefanie Maier auch mehr Fortbildungen - etwa zu den drei häufigsten Erscheinungsbildern von sozialen Beeinträchtigungen. So sei es wichtig zu wissen, dass Autismus eine andere Art der Wahrnehmung und nicht therapierbar ist. Die Betroffenen müssten Techniken erlernen, um in einer „neurotypischen Welt“ zurechtzukommen. Mit einem traumatisierten Kind dagegen könne man keine Verträge schließen, weil es diese gerade wegen des Traumas nicht einhalten kann. Und bei ADHS müsse man immer wieder von vorn anfangen, Handlungsabläufe stets aufs Neue besprechen, bis sie sich gefestigt haben, so Maier.

Sie hofft, dass sich eine Grundschule findet, die als Projektschule wirkt und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet wird. Denn sie glaubt nicht daran, dass die Probleme durch eine weitere Ausweitung der Schulbegleitung in den Griff zu bekommen sind. Über die Lebenshilfe Landsberg sind derzeit schon rund 40 Schulbegleiter im Einsatz. (AZ)

