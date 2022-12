Eine Schafherde im Einsatz für den Naturschutz

Der Landschaftspflegeverband Landsberg zieht Bilanz und blickt voraus. Wie neue Schutzflächen gefunden werden sollen.

Der Landschaftspflegeverband (LPV) Landsberg wurde im vergangenen Jahr gegründet. Bei der ersten Mitgliederversammlung zog Geschäftsführer Andreas Schützeberg jetzt Bilanz. Nicht nur Menschen sind im Landkreis im Einsatz für den Naturschutz.

Der LPV hat das Ziel, die Kulturlandschaft zu erhalten und zu verbessern. Vertreter der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen haben sich darin zusammengeschlossen, um Maßnahmen zur Landschaftspflege und des Naturschutzes abstimmen zu können. Inzwischen konnten, initiiert durch den LPV, einige Projekte angestoßen werden, wie Geschäftsführer Schützeberg sagte. Im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 seien Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 218.000 Euro, verteilt auf 263 Projektflächen, mit einer Gesamtfläche von 104 Hektar geplant.

In Zusammenarbeit mit Landwirten finden laut Schützeberg Landschaftspflegemaßnahmen beispielsweise in der Hurlacher Heide und im FFH-Gebiet Lechtal statt. Die naturschutzfachlich wertvollen, artenreichen Magerwiesen, die einer Vielzahl von Rote-Liste-Arten Lebensraum bieten, würden ohne eine fachgerechte Pflege der Verbuschung zum Opfer fallen. In Obermühlhausen würden zu diesem Zweck inzwischen auch vierbeinige Landschaftspfleger eingesetzt. Eine kleine Schafherde beweidet dort in kurzen Intervallen einen Trockenhang südlich des Ortes.

Die Kommunen sollen unterstützt werden

Als Ausblick für das kommende Jahr informierte Andreas Schützeberg über das geplante Glücksspiralen-Projekt. Dieses soll bei der Aufspürung noch unbekannter, naturschutzrelevanter Flächen im Landkreis unterstützen. "Die Zielsetzung des Projekts ist es, den Biotopverbund im Landkreis weiter auszubauen", sagte der LPV-Geschäftsführer. Ab kommendem Jahr startet der LPV auch mit einem Unterstützungsangebot für Mitgliederkommunen zur Erhaltung und Pflege der gemeindlichen Ausgleichsflächen.

Im Anschluss stellte Schützeberg den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2022/2023 vor. Der Landschaftspflegeverband Landsberg stehe finanziell auf soliden Beinen. So sei es möglich gewesen, die Geschäftsstelle mit weiterem Personal zu besetzen. Unterstützung bei den vielfältigen Aufgaben des LPV bekommt Schützeberg durch Julia Betz, die seit November als Verwaltungsfachkraft in Teilzeit im Verband tätig ist. (AZ)

