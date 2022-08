Einen Arzttermin ausmachen – (fast) ein Ding der Unmöglichkeit?

Plus Eine Frau aus Landsberg hat massive Probleme, einen Termin für ihren dementen Vater zu bekommen. Was der Kreisärzteverband dazu sagt.

Die Verzweiflung ist der Frau aus Landsberg in einem Telefongespräch anzumerken: Seit Tagen versucht sie, einen Arzttermin für ihren gesundheitlich schwer angeschlagenen und dementen Vater zu vereinbaren. Doch wie sie sagt, befänden sich mehrere der von ihr angerufenen Medizinerinnen und Mediziner im Urlaub. Eine geöffnete Praxis „verweigert“ ihrer Aussage zufolge einen Hausbesuch. Wie sich der Kreisärzteverband dazu äußert.