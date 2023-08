Landkreis Landsberg

Auf diese Besonderheiten können sich Eis-Liebhaber im Kreis Landsberg freuen

Eisvergnügen an heißen Sommertagen: Antonia, Maximilian und Sophia genießen ihre Eisbecher am Hauptplatz in Landsberg.

Plus Von hausgemachtem Hundeeis bis zu außergewöhnlichen Geschmackssorten wie Sesam und Sanddorn. Drei Eisdielen aus dem Landkreis zeigen, wie der Sommer schmeckt.

Von Sandy Kesner

Wenn die Sonne vom Himmel knallt, ist die Sehnsucht nach Abkühlung und Erfrischung groß. Eis geht in diesem Fall immer. Die hohen Temperaturen lassen das kühle Süße in der Hand gleich doppelt so gut schmecken. Unsere Redaktion nennt Besonderheiten in den Eistheken der Region.

Michael Dillinger – Eis & Schokolade: "Die Leute sind auch gerne experimentierfreudig"

Das Schöne an der Eisherstellung bei Michael Dillinger – Eis und Schokolade, ist die duale Verwendung der Zutaten: Die Zutaten der Pralinen können ebenso für das Eis verwendet werden. So entstehen aus Edelschokoladen vielfältige Schoko-Eis-Varianten und aus Fruchtmark erfrischende Sorbets. Alles direkt in der Manufaktur in Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

