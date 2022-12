Eisregen: Im Kreis Landsberg ist es spiegelglatt - Zugverkehr teils eingestellt

Schnee, Regen, Eis und Minusgrade: Im Landkreis Landsberg sorgt der Eisregen für rutschige Straßen und Gehwege. Die Polizei zieht eine erste Bilanz.

Die Wetterdienste hatten am Mittwoch vor Glatteis gewarnt und viele Menschen haben sich das offenbar zu Herzen genommen. In der Landsberger Altstadt war tagsüber extrem wenig los. Tatsächlich wurde es im Laufe des Tages auf den Straßen und auf den Gehwegen aufgrund des Eisregens zum Teil spiegelglatt, wie auch die Aufnahme von LT-Fotograf Christian Rudnik in Landsberg zeigt. Laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Landsberg war Stand Mittwochnachmittag aufgrund des Wetters in deren Zuständigkeitsbereich nichts Dramatisches vorgefallen. Allerdings sei es auf der A96 zu Unfällen gekommen.

Mehrere Züge von Go-Ahead Bayern sind laut einer am Mittwoch versendeten Pressemitteilung nachmittags aufgrund des Blitzeises liegengeblieben, zum Teil auf offener Strecke. "Wir können daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen-Lindau aufrechterhalten und mussten alle anderen Strecken vorübergehend einstellen", so das Unternehmen. Der Betrieb von Go-Ahead Baden-Württemberg ist davon unberührt. Go Ahead Bayern fährt unter anderem auf der Zugstrecke zwischen München und Lindau.

Durch die Maßnahme soll verhindert werden, dass weitere Züge auf der offenen Strecke stehen bleiben. "Unser klares Ziel ist, unsere Fahrgäste so sicher wie möglich und so gut und schnell wie möglich weiterzubringen", heißt es seitens Go Ahead. Bis auf Weiteres werde von Bahnfahrten auf den Strecken von Go-Ahead Bayern abgeraten. Im Laufe des Tages werde weiter über die Situation informiert

