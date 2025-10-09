Im Landkreis Landsberg kann man Sperrmüll künftig kostenlos abgeben

Jetzt ist es amtlich. Was sich in der Sitzung des Kreisausschusses Mitte Juli bereits andeutete, hat nun auch der Kreistag mit seinem Beschluss (33:15 Stimmen) bestätigt: Die Sperrmüllkarte ist Geschichte. Im Landkreis Landsberg kann Sperrmüll künftig kostenlos abgeben werden. Das hat aber auch zur Folge, dass die jährliche Grundgebühr für die Leerung der Restmülltonne deutlicher ansteigt, als bei den zwei anderen zur Abstimmung gestellten Varianten.

Die Sperrmüllkarte im Landkreis Landsberg ist bundesweit einzigartig. Mit der Sperrmüllkarte (eine pro Restmülltonne) können bis zu 500 Kilogramm Sperrmüll im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten kostenfrei angeliefert werden. Für die Abholung von bis zu drei Kubikmetern Sperrmüll am Grundstück wird bisher eine Gebühr von 60 Euro pro Anfahrt verlangt. Jedes Jahr werden über 45.000 Sperrmüllkarten gedruckt und an die Eigentümer und Hausverwaltungen geschickt. Kostenfaktor: 30.000 Euro. Doch von den 45.000 Karten werden lediglich rund 11.000 in Hofstetten eingereicht, etwa 1500 werden für die Abholung am Grundstück genutzt, hatte Daniel Tirabasso von der kommunalen Abfallwirtschaft in der Sitzung des Kreisausschusses Mitte im Juli gesagt. Der Rest, also gut 75 Prozent, verfalle.

Im Landkreis Landsberg müssen die Abfallgebühren neu kalkuliert werden

Die kommunale Abfallwirtschaft hat jetzt die Abfallgebühren für die Jahre 2026 bis 2029 kalkuliert. Die kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises ist eine Kosten rechnende Einrichtung. Sie finanziert sich über die Müllgebühren. Allgemeine Preissteigerungen wie Inflation, Tarifsteigerungen und Energiekosten wirken sich darauf genauso aus wie sinkende Erlöse bei der Vermarktung der gesammelten Rohstoffe und höhere Ausgaben für die Müllverbrennung. Das bestehende System mit Verwiegung des Restmülls hat laut Daniel Tirabasso dazu geführt, dass der Müll gut sortiert werde. Das habe eine Analyse des Restmülls im vergangenen Jahr ergeben.

Wie im Kreisausschuss Mitte Juli stellte Daniel Tirabasso nun auch im Kreistag drei künftige Gebühren-Varianten vor, die zur Abstimmung gestellt wurden. Finanzielle Unterschiede gibt es dabei bei der jährlichen Grundgebühr für die Leerung der Restmülltonne sowie bei den Kosten für die Abholung von Sperrmüll am Grundstück. Bei der Weiterführung der bisherigen Gebührenstruktur würde die Grundgebühr um 21,5 Prozent steigen, für die Abholung des Sperrmülls wären pro Fahrt 75 Euro fällig. Mit dem Wegfall der Sperrmüllkarten und einer kostenfreien Anlieferung in Hofstetten würde die Grundgebühr um 27,8 Prozent steigen, wird der Sperrmüll am Grundstück abgeholt, kostet dies 75 Euro pro Anfahrt. Bei der dritten Variante kostet jede Sperrmüllanlieferung. Die Grundgebühr wurde in diesem Fall um 9,8 Prozent steigen, für die Abholung am Grundstück müssten pro Anfahrt 95 Euro bezahlt werden.

Icon vergrößern Am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten kann Sperrmüll künftig kostenlos abgegeben werden. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten kann Sperrmüll künftig kostenlos abgegeben werden. Foto: Thorsten Jordan

Und wie würden sich die einzelnen Varianten auf die Kosten für einen durchschnittlichen Haushalt mit einer 80 Liter fassenden Restmülltonne auswirken, der bei elf Leerungen im Jahr 128 Kilogramm entsorgt? Wie Daniel Tirabasso im Kreisausschuss vorrechnete, müssten aktuell im Jahr 99,12 Euro bezahlt werden, bei der ersten Variante wären es dann künftig 118,87 Euro, der zweiten Variante 121,43 Euro und bei der dritten Variante 114,10 Euro. Alle vorgestellten Varianten hätten ihre Vor- und Nachteile.

Bei der zweiten Variante, für die der Kreisausschuss mit 8:3 Stimmen votiert hatte, würde die „sehr verwaltungsaufwändige“ Sperrmüllkarte entfallen. Diese digital anzubieten, funktioniere nicht, weil Eigentümer ihre Karten mitunter ihren Mietern zur Verfügung stellen. Positiv ist laut Tirabasso auch, dass die aufwändige Verwiegung wegfalle, was die Anlieferung in Hofstetten entspanne. Werde die Anlieferung von Sperrmüll gebührenfrei, könnte zudem die zunehmende Vermüllung der Landschaft zurückgehen.

Sperrmüllkarte im Kreis Landsberg: In der Kreistagssitzung wird kontrovers diskutiert

In der Sitzung des Kreistags wurde kontrovers über die verschiedene Varianten diskutiert. Markus Wasserle (SPD) sah unter anderem das Risiko, dass bei einer kostenlosen Sperrmüllabgabe Bewohner benachbarter Landkreise ihren Sperrmüll künftig nach Hofstetten fahren. Susanne Futterknecht (Grüne) warb für Variante 2 und eine möglichst einfache Müllentsorgung. So könnten auch wilde Müllablagerungen vermieden werden. In die gleiche Richtung argumentierte Tobias Linke (Bayernpartei). Er berichtete zudem von Waschmaschinen, Trocknern und anderen sperrigen Dingen, die auf seinem, in Nachbarschaft des Abfallwirtschaftszentrums gelegene Grundstück, entsorgt würden.