Landkreis Landsberg

17:47 Uhr

Erinnerungen aus Landsberg an Papst Benedikt XVI.

Etliche Menschen aus dem Landkreis Landsberg erinnern sich an Begegnungen mit dem am Silvestermorgen verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI.

Plus Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Eine Ärztin, ein Historiker und ein früherer Vereinsvorsitzender erzählen von ihren Begegnungen mit dem früheren Heiligen Vater.

Von Gerald Modlinger

"Rom rückt noch etwas näher" - so titelte unsere Zeitung im April 2005, als der damalige Kardinal Joseph Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Der am Silvestertag verstorbene seit 2013 emeritierte Papst hat in den Jahren seines Pontifikats tatsächlich viele Menschen aus dem Landkreis Landsberg näher an Rom gebracht. Meist waren es nur kurze Begegnungen oder man sah ihn bei großen Veranstaltungen wie beim Weltjugendtag 2005 in Köln nur aus großer Entfernung - aber es waren doch immer unvergessliche Erlebnisse.

