Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Erst viel Regen, dann Hitze: Wie gehen die Schwimmbäder damit um?

Plus Auf die regnerischen ersten Augustwochen folgt eine Hitzewelle. Was das wechselhafte Wetter für das Lechtalbad in Kaufering und das Inselbad Landsberg bedeutet.

Von Sandy Kesner

Pünktlich zum Ferienbeginn machte der Sommer eine Pause, verabschiedete sich wohl selbst in den Urlaub. In den ersten Augustwochen fiel der Besuch im Freibad an vielen Tagen sprichwörtlich ins Wasser. Kein Wunder also, dass dort, wo auch drinnen gebadet werden kann, mitten im Hochsommer eine Menge los war.

„Unser Hallenbad war richtig voll“, sagt Leonhard Lindner, Bäderleiter des Lechtalbads Kaufering, des Sommerbads Greifenberg sowie des Sommerbads Thaining: „Fast schon zu voll.“ An einem Sonntag wären über den Tag verteilt um die 1800 Leute da gewesen. Der Durchschnitt liege bei 600 bis 700 Personen pro Tag. „In der Ferienzeit und bei so schlechtem Wetter kommen sie natürlich alle ins Hallenbad“, sagt er.

