European Championships: Diese Sperrungen gelten in und um Landsberg

Im Rahmen der European Championships startet das Radrennen der Frauen in Landsberg. Deshalb sind etliche Straßen gesperrt. Die Polizei gibt Details bekannt und verweist auf Halteverbote.

Die European Championships in München sind gestartet: Bis Montag, 21. August, fallen bei Wettkämpfen in und um München in verschiedenen Sportarten Medaillenentscheidungen. Deshalb kann es in diesem Zeitraum - insbesondere an den beiden Sonntagen (14. und 21. August) - zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im südlichen und westlichen Oberbayern und in München kommen. An diesen Tagen finden Profi-Radrennen der Herren und der Damen - ausgehend von Murnau am Staffelsee und von Landsberg - statt. Beide Straßenradrennen enden in München am Odeonsplatz, nachdem in der Landeshauptstadt mehrere Runden durchfahren wurden. Jetzt gibt die Polizei Details zu den Straßensperrungen bekannt.

"Daher bitten wir Sie den gesamten Bereich der Rennstrecken an beiden Sonntagen weiträumig zu umfahren und somit den Verkehr zu entlasten", so die Polizei. Für eine störungsfreie, ungehinderte und gefahrlose Durchführung dieser Radrennen müssen gerade an diesen Tagen sowohl auf der Radrennstrecke, als auch im übrigen Stadtgebiet München Haltverbote aufgestellt werden. "Wir bitten Sie diese verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorherzusehen sind, zu berücksichtigen." Entlang der Radrennstrecke abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. "Beachten sie dazu bitte, dass die Fahrzeuge bereits vor dem Start der Sportveranstaltungen entfernt werden, damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen gewährleistet werden können. Auf den genauen Zeitraum, an dem das jeweilige Haltverbot gilt, wird auf der Beschilderung hingewiesen."

Falschparker werden rigoros abgeschleppt

Im Bereich Landsberg bleibt aufgrund der Veranstaltungen rund um den Start des Damen-Radrennens der Hauptplatz von Samstag, 20. August, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 21. August, 22 Uhr, gesperrt. Eine Umleitung erfolgt von Osten kommend über die Schlossergasse/Hinterer Anger und von Westen kommend über die Von-Kühlmann-Straße. Eine Zufahrt zur Gogglgasse bzw. zum Klösterl ist für Anlieger möglich.

Zusätzliche Beeinträchtigungen am Sonntag, 21. August, aufgrund des Starts des Radrennens:

Von-Kühlmann-Straße : Sperrung von 6 bis etwa 13 Uhr (Die Zu- und Ausfahrt für Anlieger zu Tiefgarage am Papierbach ist in der Von-Kühlmann-Straße von Norden her möglich).

Zufahrt zur Gogglgasse und Klösterl über Katharinenstraße für Anwohner von 8 bis 14 Uhr nicht möglich (Sperre an der Karolinenbrücke).

Sperrungen entlang der Rennstrecke ab etwa 10.30 bis etwa 12 Uhr: Hauptplatz , Ludwigstraße , Vorderer Anger, Hinterer Anger, Herzog-Ernst-Straße , Hauptplatz , Neue Bergstraße, Weilheimer Straße .

Eine Zu- und Ausfahrt der Schlossberggarage ist in der Zeit von ca. 11 bis 12 Uhr nicht möglich.

Die Radstrecke führt im Landkreis Landsberg mit Start am Hauptplatz in Landsberg um 11.30 Uhr über die Gemeinden Pürgen, Hofstetten, Obermühlhausen, Dettenhofen und Dießen nach Fischen in den Landkreis Weilheim-Schongau. Für die Durchfahrt des Rennens erfolgt eine zeitweise Vollsperrung der Strecke von bis zu einer Stunde. Insbesondere im Ortsbereich Dießen am Ammersee ist durch die Sperrung mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen bis etwa 12.45 Uhr zu rechnen, so die Polizei.

Lesen Sie dazu auch

Im Landkreis Weilheim-Schongau sind davon in erster Linie die Gemeinden Fischen, Pähl, Wielenbach und Seeshaupt sowie diverse Verbindungsstraßen betroffen. Die rund 130 Kilometer lange Route führt dann in Richtung Wolfratshausen und von dort aus in Richtung München. Die genauen Wegpunkten der beiden Straßenradrennen und weitere Details gibt es online. (AZ)