Expressbus nach Geltendorf? Der Landkreis Landsberg lehnt ab

Es gibt Pläne, eine Schnellbuslinie von München nach Weßling in Richtung Westen auszubauen. Im Landsberger Landratsamt hat man allerdings Bedenken.

Ein Expressbus, der vom Klinikum Großhadern über Gauting nach Weßling verkehrt, wird gut angenommen. Der Landkreis Starnberg und der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) würden die Linie gerne in Richtung Westen ausbauen – mit Endstation am Geltendorfer Bahnhof. Den Mitgliedern des Kreisausschusses ist eine Beteiligung nach aktuellem Stand jedoch zu teuer.

Laut Sitzungsvorlage wird die Linie zum Dezember 2025 neu ausgeschrieben. Aufgrund des Vorlaufs braucht es jetzt eine Rückmeldung, ob die Planungen weiter vorangetrieben werden sollen. Weiter heißt es, dass die Fahrten der Expressbuslinie X910 – die bisherige Endstation ist Weßling – an Werktagen mit durchschnittlich 20 Fahrgästen gut ausgelastet sind. Im Zuge des westlichen Ausbaus würde diese um die Gemeinden Inning, Eching, Greifenberg, Windach, Eresing und eben Geltendorf erweitert.

Landsbergs ÖPNV-Beauftragter Philipp Wenninger verlas in der Sitzung des Kreisausschusses eine Stellungnahme der Verwaltung. So sollte der Ausbau des ÖPNV vorangetrieben und gefördert werden – allerdings unter Beachtung der Interessen und finanziellen Möglichkeiten des Landkreises. Mit der Buslinie LVG 91 existiere bereits eine Verbindung, die als Zubringer der Gemeinden Windach, Schöffelding und Eresing zum Bahnhof in Geltendorf fungiere. Auch die LVG Linien 40 und 41 erschließen laut Wenninger das Gebiet. Der Landkreis würde sich eine Konkurrenz zu seiner eigens ausgeschriebenen Buslinie schaffen.

Eine Erweiterung der Linie könnte für den Kreis Landsberg teuer werden

Aufgrund der bereits existierenden Erschließung sei auch eine Bewilligung der Förderung nicht garantiert. Nach Ansicht der Verwaltung müsste der Landkreis als Eigenanteil im besten Fall 200.000 Euro im Jahr beisteuern und im schlimmsten Fall 400.000 Euro.

Die Mitglieder des Kreisausschusses stimmten vor diesem Hintergrund gegen eine Beteiligung – mit Ausnahme von Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP). Er sieht in der Expressbuslinie X910 eine „ganz tolle Verbindung“ in Richtung Oberpfaffenhofen, von der auch andere Gemeinden im Kreis Landsberg profitieren könnten. Der Campus Oberpfaffenhofen liegt im Bereich der Gemeinden Gauting, Gilching und Weßling. Bereits heute arbeiten rund 12.000 Beschäftigte am Standort rund um den Forschungs- und Sonderflughafen.

Lesen Sie dazu auch

Sedlmayr verwies unter anderem auch auf Einnahmen, die von den Kosten wegkämen. Der ÖDP-Rat kritisierte, dass er als Nahverkehrsreferent und auch die Bürgermeister der anderen betroffenen Orte bei diesem Vorhaben im Vorfeld nicht eingebunden wurden. Auch eine Vorberatung im Umwelt- und Mobilitätsausschuss wäre eine Möglichkeit gewesen. Landrat Thomas Eichinger (CSU) möchte schauen, ob diese „Schleife“ noch gedreht werden kann. Aus Wenningers Ausführungen ging allerdings hervor, dass es mit einer Entscheidung ohnehin schon drängt.