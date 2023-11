Landkreis Landsberg

Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt: Es gibt wohl einen neuen Träger

Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland pro Schulklasse ein bis zwei Kinder von sexueller Gewalt in unterschiedlichen Lebensbereichen betroffen sind.

Plus Im Landkreis Landsberg werden zuletzt mehr Menschen Opfer sexueller Gewalt. Schon bald könnte es für sie wieder eine zentrale Beratungsstelle geben.

Seit Ende Juni gibt es im Landkreis Landsberg trotz steigender Fallzahlen keine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt mehr. SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech hatte den Kooperationsvertrag kurzfristig gekündigt. Die Suche nach einem neuen Träger gestaltete sich zunächst schwierig, nun hat sich aber doch noch ein Interessent gemeldet. Die Verhandlungen laufen und Peter Rasch, Leiter des Jugendamts, ist guter Dinge, dass es zu einer Einigung kommt.

Nach einem Antrag der Grünen-Fraktion rückte das Thema im September zunächst im Kreisausschuss auf die Tagesordnung. Landrat Thomas Eichinger (CSU) wurde in dem Schreiben beauftragt, sich mit möglichen Trägern der freien Wohlfahrtspflege in Verbindung zu setzen. Alternativ sollte der Landkreis selbst eine Beratungsstelle einrichten – entsprechende Überlegungen müssen jetzt aber offenbar nicht weiterverfolgt werden. Denn Anfang Oktober hat laut Jugendamtsleiter Rasch die Beratungsstelle "Via - Wege aus der Gewalt" ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, die Fachstelle für Opfer sexueller Gewalt zu übernehmen.

