Fall Ursula Herrmann: Bruder betrachtet neue Sky-Doku mit Skepsis

Plus Eine Sky-Doku geht der Frage nach, ob der damals Verurteilte letztlich nicht hinter der Entführung von Ursula Herrmann steckte. Ihr Bruder befürchtet eine reißerische Erzählung.

Im vergangenen Jahr jährte sich das Verbrechen zum 40. Mal. Die damals zehnjährige Ursula Herrmann wurde am 15. September vor 40 Jahren entführt und starb in einer im Waldboden vergrabenen Holzkiste. Über die Schuld des verurteilten Täters bestehen noch immer Zweifel. Ein Dokumentationsfilm von Sky Original rollt den mysteriösen Kriminalfall erneut auf und versucht knapp vier Jahrzehnte später, das grausame Verbrechen vollständig aufzuklären. Verfahrensbeteiligte äußern sich kritisch zur geplanten Ausstrahlung.