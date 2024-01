Landkreis Landsberg

12:00 Uhr

Fasching in der Region: Das motiviert die Organisatoren

Impressionen vom Faschingsumzug in Untermühlhausen: Faschingsfreunde Igling hatten 2020 venezianische Kostüme.

Plus Bis die Narren etwa in Igling und Untermühlhausen wieder losziehen können, sorgen Ehrenamtliche unermüdlich dafür, dass die Faschingsveranstaltungen stattfinden können.

Es gibt zwei Arten von Menschen: Jene, die beim Anblick von kostümierten Menschenmassen und Faschingsumzügen mit dröhnender Partymusik sofort Reißaus nehmen. Und dann gibt diejenigen, die gar nicht genug von der fünften Jahreszeit bekommen. Doch damit überhaupt gefeiert werden kann, muss es noch eine weitere Unterkategorie geben: engagierte Menschen, die Lust auf Fasching haben und die Organisation für Umzüge, Bälle und weitere Veranstaltungen übernehmen wollen. Doch wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter der Ausrichtung und was motiviert die Ehrenamtlichen jedes Jahr aufs Neue, ihre Freizeit zu investieren?

Der Iglinger Fasching ist schon lange eine Institution im Landkreis. Im Jahr 1977 gründete sich ein Faschingskomitee, und seither fanden regelmäßig Faschingsumzüge in der Gemeinde statt. Doch die Begeisterung der Iglinger und ihrer Nachbarn, Themen mit viel Lokalkolorit umzusetzen, wurde immer geringer. Erst in den vergangenen Jahren hat er wieder an Größe gewonnen – wurde wieder "bunter und lauter", erklärt Nicole Schleicher. Sie ist zusammen mit Stefan Rössle und Christian Brückner seit 2017 im Vorstand des Faschingsvereins. Bürgermeister Günter Först vertritt die Gemeinde im Vorstand.

