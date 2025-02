Faschings-Endspurt: Der Lumpige in Landsberg und mehr

Weitere Termine:

Tradition hat in Landsberg auch der

Handballerball

im Sportzentrum. Die Veranstaltung findet heuer am Samstag, 1. März, statt (Einlass ab 19 Uhr). Wer an Fasching im Landkreis Landsberg denkt, muss auch den 23. Faschingsumzug in

Untermühlhausen

erwähnen, der zu den größten in der Region zählt. Los geht es am Samstag, 1. März, um 14 Uhr. Ein Gaudiwurm findet heuer auch wieder in

Geltendorf

statt. Am Faschingssonntag, 2. März, geht es um 13.33 Uhr los. In

Epfach

findet der Faschingsumzug der Faschingsgesellschaft statt. Am Faschingsdienstag, 4. März, ab 14.11 Uhr, startet das bunte Faschingstreiben in der Via Claudia und der Haslachstraße.