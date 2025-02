Fehler in Briefwahlunterlagen: Muss der Bürgerentscheid gestoppt werden?

Über den Bürgerentscheid zum Neubau eines Landratsamts im Landsberger Osten musste das Verwaltungsgericht München entscheiden, weil Klage eingereicht wurde, dass die Fragestellung des Ratsbegehrens irreführend sei und keine echte Alternative zur Frage des Bürgerbegehrens biete. Die Klage wurde abgewiesen. Jetzt sorgt ein inhaltlicher Fehler in einigen Briefwahlunterlagen für Fragen und Unklarheiten. Muss der Bürgerentscheid aufgrund des Fehlers möglicherweise gestoppt werden? Dazu hat unsere Redaktion beim Landratsamt und der Regierung von Oberbayern nachgefragt.

Am Donnerstag hatte das Landratsamt über einen Fehler auf dem Abstimmungsschein für die Briefwahl informiert. Betroffen seien Briefwählerinnen und Briefwähler aus Landsberg, Dießen, Penzing, Weil und Utting sowie der Verwaltungsgemeinschaften Fuchstal und Pürgen. Auf dem Abstimmungsschein wird fälschlicherweise angegeben, dass der Abstimmungsschein in den hellgrünen Abstimmungsumschlag gesteckt werden soll. Dies sei nicht korrekt, teilte das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. In den hellgrünen Abstimmungsumschlag gehöre ausschließlich der Stimmzettel. Die korrekte Vorgehensweise finde sich im „Wegweiser für die Briefabstimmung“, die den Briefwahlunterlagen beiliegt.

Warum sind nur einzelne Gemeinden betroffen? Hintergrund ist, dass diese Gemeinden ihr Einwohnermeldewesen über die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) abwickeln, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Alle anderen Gemeinden hätten einen anderen Dienstleister, der die richtige Formulierung verwendet. Die fehlerhafte Formulierung sei von der AKDB in ganz Bayern bei vergangenen Bürgerentscheiden verwendet worden. „Es handelt sich also um kein lokales Thema, das den Bürgerentscheid des Landkreises betrifft“, teilt Landratsamtssprecher Wolfgang Müller mit.

Wie viele fehlerhafte Unterlagen verschickt wurden, ist nicht bekannt

Wie viele fehlerhafte Briefwahlunterlagen verschickt wurden, könne nicht benannt werden. Die unzutreffende Formulierung wurde dem Landratsamt am Donnerstagnachmittag (6. Februar) gemeldet. Am selben Tag sei die AKDB angewiesen worden, den digitalen Vordruck für die Abstimmungsscheine zu ändern. Sie habe dies am Freitagmorgen bei allen Gemeinden umgesetzt. „Ab diesem Zeitpunkt standen korrekte Unterlagen zur Verfügung“, so Müller. Die Information über die fehlerhaften Unterlagen erfolgte über die örtliche Presse. Zudem würden Informationen über den Pop-up-Store in der Herkomerstraße in Landsberg verbreitet. Eine individuelle Benachrichtigung der betroffenen Abstimmenden sei nicht möglich.

Im Landratsamt geht man davon aus, dass nur wenige Stimmzettel ungültig sein werden. Die Formulierungen und Anweisungen auf den jeweiligen Umschlägen sowie auf dem Wegweiser für die Briefabstimmung seien korrekt. Zudem ist auf dem Abstimmungsumschlag vor dem Zukleben nochmals deutlich ersichtlich, dass in diesen nur der Stimmzettel eingesteckt werden darf und nicht auch der Abstimmungsschein, teilt Pressesprecher Müller mit. „Da die Abstimmenden erfahrungsgemäß die Briefwahl anhand des grafischen Wegweisers und der Umschläge vornehmen und nicht nach einzelnen Formulierungen in dem ohnehin textlich überfrachteten Abstimmungsschein, gehen wir davon aus, dass es hierdurch zu keiner Häufung ungültiger Stimmabgaben kommen dürfte.“ Wie bei allen anderen Wahlen auch, könne ein Abstimmungsumschlag, der den Stimmzettel und den Abstimmungsschein enthält, nicht im Nachgang geöffnet und ausgewertet werden. Denn dann wäre das Wahlgeheimnis nicht mehr gewahrt.

Wie bei allen anderen Wahlen auch können Fehler zu einer Anfechtung im Nachgang führen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Diese Frage werde zu gegebener Zeit von der Regierung von Oberbayern als Rechtsaufsichtsbehörde zu beurteilen sein. Die Regierung von Oberbayern, als zuständige Rechtsaufsicht, wurde vom Landratsamt am Montagvormittag (10. Februar) telefonisch und später mit einer Stellungnahme informiert. Wolfgang Rupp, der Pressesprecher der Regierung von Oberbayern, antwortet auf Nachfrage unserer Redaktion: Für die Bürgerinnen und Bürger stehen grafische und schriftliche Anleitungen und Hinweise in den Wahlunterlagen zur Verfügung, die korrekt über den Ablauf der Briefwahl informieren. „Insbesondere sind die Umschläge richtig beschriftet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Abstimmungsberechtigten aller Voraussicht nach, den Abstimmungsvorgang trotz des einen unrichtigen Hinweises ordnungsgemäß durchführen werden.“ Der Regierung von Oberbayern liegen derzeit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der unrichtige Hinweis im Abstimmungsschein in erheblicher Weise auf den Ausgang des Bürgerentscheids auswirken könnte, so Pressesprecher Rupp. „Es besteht daher aus unserer Sicht auch kein Anlass, aufsichtlich einzugreifen und die Abstimmung zu stoppen.“

Die Bürgerinitiative „Landratsamt Neubau stoppen“ hat Landrat und Rechtsabteilung des Landratsamts 13 Fragen zu den fehlerhaften Briefwahlunterlagen gestellt. Im Vorfeld des Bürgerentscheids tätig werden, wolle man aber nicht, sagt Sprecher Hans-Jürgen Schulmeister auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir warten ab, wie viele ungültige Stimmen es gibt.“ Wie viele ungültige Stimmen aufgrund des Fehlers in den Briefwahlunterlagen zustande kommen, könne dank der parallel laufenden Bundestagswahl im Nachgang festgestellt werden, sagt Maximilian Schuler, der zuständige Sachgebietsleiter im Landratsamt. Denn die Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl seien zutreffend.