Fehler in den Briefwahlunterlagen zum Bürgerentscheid

Das Landratsamt Landsberg informiert alle Bürgerinnen und Bürger, die an der Briefwahl für den Bürgerentscheid zum Neu- beziehungsweise Erweiterungsbau des Landratsamts am Sonntag, 23. Februar, teilnehmen möchten, über einen Fehler auf dem Abstimmungsschein. Dies betrifft die Briefwählerinnen und Briefwähler der Stadt Landsberg, des Markts Dießen, aus den Gemeinden Penzing, Weil, Utting sowie der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaften Fuchstal und Pürgen.

Auf dem Abstimmungsschein wird nämlich fälschlicherweise angegeben, dass der Abstimmungsschein in den hellgrünen Abstimmungsumschlag gesteckt werden soll. Dies ist nicht korrekt, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. In den hellgrünen Abstimmungsumschlag gehört ausschließlich der Stimmzettel.

Die korrekte Vorgehensweise findet sich im „Wegweiser für die Briefabstimmung“, die den Briefwahlunterlagen beiliegt. Dort ist klar festgelegt, dass der Abstimmungsschein zwingend in den Abstimmungsbriefumschlag gehört. Das Landratsamt bittet alle Briefwählerinnen und Briefwähler, sich ausschließlich an die Anweisungen auf dem Wegweiser für die Briefabstimmung zu halten. Andernfalls würde die Stimmabgabe ungültig sein. (AZ)