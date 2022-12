Ferienprogramme in Gefahr: Personalmangel in der Jugendarbeit

Plus Ehrenamtliche sammeln Unterschriften zum Erhaltung des Spielmobils und des Kinder- und Jugendferienprogramms im Landkreis Landsberg.

Ehrenamtliche aus Schwabhausen befürchten, dass das Freizeitangebot im Kreis Landsberg zu kurz kommt, und haben deshalb Unterschriften gesammelt. Eine Nachfrage unserer Redaktion beim Landratsamt zeigt, dass diese Befürchtung gerechtfertigt ist.