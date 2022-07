Landkreis Landsberg

09:57 Uhr

Festival am See: Bei Hurlach gibt es Raufereien

Zu mehreren Auseinandersetzungen kommt es am frühen Sonntagmorgen. Die Polizei muss bei Sound am See eingreifen.

Von Alexandra Lutzenberger

Gegen drei Uhr morgens kam es zu mehreren, auch körperlichen Auseinandersetzungen bei der Veranstaltung „Sound am See“ am Hurlacher Baggersee. Gegen die Täter wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet, so die Polizei. Bei zwei weiteren Personen konnten die eingesetzten Polizeibeamten jeweils eine geringe Menge Marihuana sicherstellen.



Themen folgen