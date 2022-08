„Flaschenmeer“ an Altglas-Sammelstellen sorgt für Unmut

Plus Vielerorts im Landkreis Landsberg gibt es Probleme mit der Entleerung der Container für Altglas. Was das Landratsamt dazu sagt.

Unsere Redaktion bekam in den vergangenen Tagen gleich mehrere Fotos von Leserinnen und Lesern zugeschickt, auf denen zu sehen ist, wie sich an einigen Altglas-Sammelstellen im Landkreis Landsberg ein regelrechtes „Flaschenmeer“ gebildet hat. Die vorgesehenen Container wurden offenbar mehrere Tage lang nicht entleert – Anwohnerinnen und Anwohner reagierten sauer. Wie sich das Landratsamt und das Entsorgungsunternehmen dazu äußern.