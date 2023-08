Fliegerhorst-Konversion bringt "enormen Investitionsaufwand" mit sich

Plus Der Zweckverband Innovationscampus Penzing – Landsberg trifft sich zur zweiten Sitzung und beschließt eine Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden.

Nach der konstituierenden Sitzung im Mai hat sich der Zweckverband Innovationscampus Penzing – Landsberg nun zum zweiten Mal getroffen. Vertreter und Vertreterinnen aus Landsberg, Penzing und dem Landratsamt kümmern sich im Verband um die Konversion des früheren Fliegerhorsts, der sich auf dem Gebiet der beiden Kommunen befindet. Wie berichtet, wurde dabei der Erweiterung des am ehemaligen Fliegerhorst ansässigen Filmstudios stattgegeben. Daneben standen auch organisatorische Punkte und aktuelle Informationen zur Konversion auf der Tagesordnung.

Der Vorsitzende Zweckverbands und Bürgermeister von Penzing, Peter Hammer, verkündete zu Beginn drei Auftragsvergaben, die bereits im nicht öffentlichen Teil der ersten Sitzungen beschlossen wurden. Dabei handelt es sich zum einen um die beauftragte Rahmenplanung für den Fliegerhorst, die zu 80 Prozent vom Staat gefördert wird. Und zum anderen um ein Lärmschutz- sowie Verkehrsgutachten für das Gelände.