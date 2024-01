Florian Lichtenstern führt die Jungen Freien Wähler in Oberbayern an

Florian Lichtenstern aus Wabern ist der neue Vorsitzende der Jungen Freien Wähler in Oberbayern. Ein Landsberger wird zudem zum Schatzmeister gewählt.

Die Jugendorganisation der bayerischen Freien Wähler hat im Bezirk Oberbayern ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre neu gewählt. Auf der Bezirksversammlung der Jungen Freien Wähler (JWF) gab es laut einer Pressemitteilung auch einen Vorausblick auf die anstehende Europawahl und zukünftige Projekte.

Florian Lichtenstern, bisher stellvertretender Bezirksvorsitzender, wurde als neuer Bezirksvorsitzender der politischen Jugendorganisation gewählt. Der 31-Jährige kommt aus Wabern, war 2023 Landtagskandidat der Freien Wähler und ist persönlicher Referent der Landtagsabgeordneten Susann Enders. Ehrenamtlich engagiert er sich als Vereinsvorstand der Dorfgemeinschaft Walleshausen und bei den Gesamtvereinen Walleshausen.

„Junge Themen“ sollen bei den Freien Wählern in den Fokus rücken

Neu in den Bezirksvorstand wurde Valentin Dick aus Landsberg gewählt. Der 33-Jährige ist kaufmännischer Angestellter im Öffentlichen Dienst und auch im Kreisvorstand der Jungen Freien Wähler. In seiner Freizeit engagiert er sich beim Technischen Hilfswerk (THW). Für die nächsten zwei Jahre hat er nun das Amt des Schatzmeisters inne.

In seiner ersten Rede als Bezirksvorstand gab Florian Lichtenstern einen Ausblick auf die zukünftige Arbeit: „Wir blicken mit viel Enthusiasmus auf die anstehende Europawahl und werden unsere Arbeit für die Zukunft intensivieren“, so der 31-Jährige. „Unser Ziel ist es auch, junge Menschen bei ihrer kommunalen Arbeit stärker zu unterstützen und junge Themen in den Wahlprogrammen der Freien Wähler zu fokussieren.“ (AZ)

