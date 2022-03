Landkreis Landsberg

18:46 Uhr

Flüchtlinge sollen im Kreis Landsberg zentral aufgenommen werden

Ion Ginga ist mit seiner Frau Katherryna Poltavsteva und den beiden Kindern in der Einrichtung in Riederau untergekommen.

Plus Immer mehr Ukraine-Flüchtlinge kommen im Kreis Landsberg an. In Kaufering soll eine Aufnahmestelle entstehen. Landrat Thomas Eichinger (CSU) verrät weitere Pläne.

Von Dominik Stenzel

Inzwischen haben mehr als 150 Menschen aus der Ukraine Zuflucht im Landkreis Landsberg gefunden. Die meisten von ihnen bei Gastfamilien, manche aber auch in einer Einrichtung im Dießener Ortsteil Riederau. Landrat Thomas Eichinger (CSU) ist angesichts der riesigen Hilfsbereitschaft dankbar. Mit einem baldigen Ende der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine rechnet er nicht: Auch deswegen gebe es bereits Pläne für dauerhafte Bleibemöglichkeiten und die Betreuung der vielen ankommenden Kinder. In Kaufering könnte zudem eine zentrale Aufnahmestelle entstehen.

