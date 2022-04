Flüchtlinge: Werden wieder Container in Landsberg aufgestellt?

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nicht ab. Jetzt prüft das Landratsamt, ob in Landsberg wieder Wohncontainer aufgestellt werden.

Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine, auch in den Landkreis Landsberg, reißt nicht ab. Aktuell sind im Landkreis bereits 1.005 Personen aus dem Kriegsgebiet angekommen, untergebracht und registriert, teilt das Landratsamt mit. Auch in den nächsten Wochen rechnet die bayerische Staatsregierung mit weiteren größeren Flüchtlingsströmen. Deshalb prüft das Landratsamt, ob und wo in der Stadt Landsberg Container zur Unterbringung der Menschen aufgestellt werden können.

Das Landratsamt Landsberg ist aktuell mit der Stadt Landsberg in Verbindung, um die Möglichkeiten auszuloten, an welchen Standorten innerhalb des Stadtgebiets Container für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine aufgestellt werden könnten. Dabei ist auch der Standort an der Iglinger Straße in Gespräch. "Ob es tatsächlich dazu kommt, kann im Moment realistischer Weise noch nicht abgeschätzt werden", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Bis Ende 2021 waren dort bis zu 60 Flüchtlinge aus anderen Ländern untergebracht. Die Stadt Landsberg hat inzwischen die Anwohner angeschrieben und darüber informiert.

Die alte Container-Anlage in der Iglinger Straße war kürzlich abgebaut worden

Der Stadtrat unterstütze die Bemühungen des Landratsamtes, um den geflüchteten Menschen aus dem Kriegsgebiet möglichst schnell zu helfen. Die Baugenehmigung für die bisherige Containeranlage war am 31. Dezember 2021 abgelaufen, die Wohncontainer hatte das Landratsamt seinerzeit angemietet. Der Vermieter hat die Anlage zum Jahresende 2021 - also vor der Ukrainekrise - bereits weiterverkauft und inzwischen auch abgebaut, sodass eine weitere Nutzung dieser Container durch das Landratsamt nicht mehr möglich war. (lt)

