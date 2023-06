Landkreis Landsberg

12:06 Uhr

Flüchtlingsfrage: Mit diesen Problemen kämpft der Landkreis Landsberg

Plus Wohin mit den Flüchtlingen? Landsbergs Landrat Thomas Eichinger warnt vor einer dramatischen Situation.

Von Thomas Wunder

Nach dem Flüchtlingsgipfel im Mai finden sich die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler am Donnerstag ein weiteres Mal im Kanzleramt ein. Länder und Kommunen erwarten neben der finanziellen Hilfe weitreichende Entlastungsmaßnahmen durch den Bund. Wie dramatisch die Lage in Bezug auf die Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Landsberg werden könnte, dazu äußerte sich Landrat Thomas Eichinger ( CSU) in der Sitzung des Kreisausschusses.

"Wer darf bleiben und wer hat hierzulande keine Perspektive?" Diese Frage müsse schnell geklärt werden, ist die Meinung vieler Bürgermeister und Landräte. Deshalb sind wieder Ankerzentren im Gespräch, in denen genau das frühzeitig überprüft wird. Im Landkreis Landsberg leben derzeit 1127 Asylbewerber in dezentralen Unterkünften, wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Hinzu kommen 1370 Menschen aus der Ukraine. Von ihnen seien 462 Personen dezentral (vor allem im ehemaligen Fliegerhorst in Penzing) und 808 bei Gastfamilien untergebracht.

