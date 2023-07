Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Freigänger-Katzen kastrieren? So haben die Gemeinden abgestimmt

Plus Zuletzt debattierten alle Gemeinderäte im Landkreis und der Landsberger Stadtrat über Sinn und Nutzen einer Katzenschutzverordnung. Nun steht das Ergebnis fest.

Im Mai und Juni debattierten alle Gemeinderäte im Landkreis und der Landsberger Stadtrat über Sinn und Nutzen einer Katzenschutzverordnung. Seit geraumer Zeit versuchen Tierschutzvereine und Betroffene, auf das Leiden verwilderter Hauskatzen aufmerksam zu machen. Die Lösung des Problems ist für sie die Kastration aller frei laufenden Katzen. Zum Abschluss der Debatte zeigt sich: Der Landkreis spricht sich größtenteils gegen die Verordnung aus.

Mehrheit entscheidet sich gegen die Katzenschutzverordnung

Eine sogenannte Katzenschutzverordnung, soll dazu beitragen, dass das Leiden und die Überpopulation von verwilderten Katzen verringert wird. Andrea Mittermeir und ihre Mitstreiterin Andrea Wagner vom Verein „Katzen Tatzen" betreuen auch im Landkreis Landsberg die Streuner, die unter der Vernachlässigung leiden. Dafür fangen sie die Katzen an bekannten Hotspots wie Scheunen ein und lassen sie beim Tierarzt kastrieren, um eine weitere unkontrollierte Vermehrung zu vermeiden. Umso mehr wünschen sich Tierschutzvereine eine ganzheitliche Verordnung, wie sie seit Februar nun auch in Bayern, genauer in Langen (Berchtesgadener Land) gilt: Alle Freigänger-Katzen in der Gemeinde müssen kastriert, registriert und gekennzeichnet werden, um die unkontrollierte Vermehrung der verwilderten Katzen zu beschränken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen